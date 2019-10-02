﻿示威者潑腐蝕性液體 ﻿﻿至少四警員記者被灼傷﻿

屯門大會堂外爆發嚴重衝突，防暴警員遭數十名示威者包圍及潑腐蝕性液體，最少四名警員及記者不及走避被腐蝕性液體灼傷手腳及面部，救護員到場將傷者送院治療。警方嚴厲譴責示威者掟腐液行為。



昨午二時，屯門政合署及大會堂對開空地，有大批示威者聚集。警方表示，大批暴力示威者在大會堂外破壞公物、投擲雜物及設置路障，防暴警員到場戒備期間，被示威者掟雜物，警員一度施放胡椒噴霧驅散。



未幾，示威者再聚集，與防暴警員正面衝突，示威者掟雜物，警方施放胡椒噴霧，其間拘捕最少兩名示威者。由於施襲者眾多，警員且戰且退，返回大會堂期間，多名示威者衝前圍毆防暴警員，其間有示威者投擲疑腐蝕性液體，至少四名警員及記者被腐液濺中，當中包括無線電視記者及攝影師，他們分別面及手腳被灼傷。傷者事後獲送院治療，部份要留醫。



涉製造攻擊性武器五人被捕



示威者退至屯門鄉事會路與杯渡路交界一帶聚集，不時向防暴警員掟磚等雜物，警方警告無效後，多次施放催淚彈及橡膠子彈等驅散。警方在facebook帖文表示，暴徒於屯門使用腐蝕性液體，多名警員及記者被灼傷，警方嚴厲譴責有關行為。



另外，警方商業罪案調查科探員早前接獲線報，向法庭取得手令，昨日凌晨時份突擊掩至駱克道一個目標單位，檢獲約三十個盛滿鐵釘的空玻璃樽，一批鎂粉、鋁粉及白電油等，以涉嫌串謀製造攻擊性武器，拘捕五名男子，年齡介乎十七至三十一歲，據悉，其中兩人為學生，餘下報稱設計師及文員。



