﻿美股中段跌247點

相信不少馬迷跟筆者一樣，偶爾都會幻想自己有朝一日成為馬主，不過養馬夢難以實現，筆者唯有以另一嗜好代替，所說的就是養鬥魚。 泰國和印尼等地是鬥魚出產地，當地就有不少魚場，場主會把鬥魚放上網兜售，買入質素高的鬥魚就可以參加各地舉辦的國際性比賽，不是鬥打，而是鬥靚，而且獎盃都很精美。進階玩家甚至可以自行買入母魚配種，自行繁殖的魚贏得大賽，當然別具意義。可見做「魚主」跟「馬主」其實玩法一樣，同樣有揀蟀、比賽、遠征、血統、配種等元素。 當年玩鬥魚最瘋狂的時候有大魚場支持，每次比賽都使出「魚海戰術」，堪稱「鬥魚界高多芬」，雖然沒有馬主的身份象徵，但也足以令筆者過足癮。 燈神

2019-10-02