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﻿美股中段跌247點

2019-10-02 列印
　　美股昨晚隨經濟數據波動，在公佈ISM製造業採購經理指數意外跌至四十七點八的十年新低水平後，投資者憂慮美國經濟放緩，美股急速由升轉跌，杜指中段見二六六六九點，跌二百四十七點，納指則跌五十一點，報七九四七點。

  港股預托證券亦普遍下跌，其中匯控見五十九點五四港元，跌零點八六港元，騰訊則見三百二十六點一港元，跌四點一港元。
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