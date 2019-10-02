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﻿建國70周年大閱兵

2019-10-02 列印
空中梯隊 由陸、海、空三軍航空兵新機，全部國產，於空中組成「七十」字樣。
女民兵 唯一一個由社會女性組成的女民兵方隊，隊員平均身高1.72米，其中有81位媽媽隊員。
東風-17常規導彈 由火箭軍兩個常規導彈旅組成，導彈全天候、無依託、強突防，可針對中近程目標精確打擊。
新型轟6N戰略轟炸機 可空中加油執行遠程任務，可對美國海軍在西太平洋的軍艦、航母構成威脅。
99A坦克 中國自主研發的新一代主戰坦克，地面重型突擊體系的骨幹裝備，火力猛、機動力好、防護性強、信息化程度高。
維和部隊 不少成員曾赴黎巴嫩、馬里等國家執行維和任務，昨日首次以方隊亮相，唯一戰鬥着裝的方隊。
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