  • 2019年10月2日 星期三
  • 32º
  • 59%
熱門： 修例風波929衝突中槍陳同佳實彈槍

日報新聞 > 港聞

萌爆透明雨傘 低至33蚊換購

2019-10-02 列印
萌爆透明雨傘 低至33蚊換購
Previous Next

　　《頭條日報》獨家製作頭條家族透明雨傘，萌爆吸睛，人見人愛，讀者紛紛踴躍換購，好受歡迎！現尚餘少量存貨，如想擁有或加購，立即行動咪走寶啦！

　　雨傘設計清新時尚又可愛，在下雨天使用尤其令人心情愉快，豁然開朗，加上大傘面包邊設計，優質耐用兼輕身易攜，遮風擋雨一流！十月十三日或之前，憑指定印花到指定OK便利店，可以開心價三十八蚊換購一把，又或以「頭條Jetso」App獨家着數價三十三蚊換購一把，更慳更抵！

　　即Scan QR code下載印花或「頭條Jetso」App攞電子優惠券啦！數量有限，換完即止啦！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd