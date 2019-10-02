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十一國慶賽馬日 人數投注額均跌

2019-10-02 列印
　　各區出現反修例衝突，令昨日國慶日賽馬的入場人數也受影響，沙田馬場入場人數為二萬一千多人，較去年國慶賽馬日的三萬八千多人，減少逾四成。而昨日的總投注額仍達十四億七千多萬元，僅較去年的十五億餘元略低，亦是國慶賽馬日第二高的投注額。

　　昨日進入沙田馬場的人士，入場前需接受安檢始可進場，其中，六十二歲馮先生攜同國旗希望在場內揮動時，卻因帶備的旗杆被指影響他人被拒入場。而當馬會奏唱國歌時，現場有人高喊「光復香港 時代革命」口號，被馬迷以粗口回應。

　　八旬馬迷林先生昨帶了數千元作投注。他表示，每逢沙田馬場有賽事都會捧場，認為今日保安較平日嚴密，不希望示威活動影響賽事，認為要嚴懲影響他人生活的示威人士。

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