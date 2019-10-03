﻿示威者圍毆倒地警 同袍擎槍營救 鄧炳強：想攞警員命開槍合法

十一國慶日，暴力示威遍地開花。荃灣有一名示威者被防暴警員開槍擊中左胸，一度命危。警方指出，事發前一名警員倒地，被大批示威者以鐵錘、削尖行山杖等圍毆，另一警員營救，圖擎槍驅散襲警者，一名示威者揮鐵通敲打其持槍右手，警員才開槍。警務處副處長鄧炳強形容，示威者「想攞我哋警員嘅命」，警員自己和同袍的生命受很大威脅，開槍是合法和合理的。



警方公佈，前天在荃灣大河道、沙咀道、黃大仙沙田坳道及油麻地彌敦道四處地點，受暴力示威者包圍及以致命武器襲擊下，警員一共開了六發實彈槍。其中在大河道，一名示威者左胸部中彈，事後證實他是一名十八歲中五生，暫被控一項襲警罪名。



強調開槍政策無變動



警方昨在記者會上播放多段短片，力證在大河道開槍的必要性。警務處副處長鄧炳強指出，當時一名警員倒地，遭大批暴徒以鐵錘、士巴拿、削尖的行山杖等致命武器圍毆，其時幾名警員退入一大廈內，一名警員眼見同袍生命受威脅，從大廈走出，擎槍驅散示威者，但一名示威者揮鐵通打中其持槍右手，警員感到自己和倒地同袍生命受很大威脅，別無他選地開槍，之後仍有暴徒用鐵通襲擊制服中槍示威者的警員，有可能發生搶槍事件，後果不堪設想。



鄧炳強形容示威者「想攞我哋警員嘅命」，開槍是合理合法。被記者問到為何警員不向手腳開槍，他指警員開槍時，需要命中目標最大範圍，即軀幹中間，以即時制止危險動作。他形容，遇襲警員生死懸於一線，一定要用最快及最有效方法解除威脅，當時只有一個選擇，沒有時間向天開槍，「咩距離（開槍）唔係我哋選擇，如果距離遠，可以唔射，唔用槍，但當距離太近，如果唔用槍，生命會受好大危機」。他強調警方的開槍政策沒有改變，沒有為開槍「開綠燈」。



被問到為何未有法庭判決前，警務處處長盧偉聰就斷定開槍合理？鄧表示，處長掌握資料，包括網上片段及理解，確信同事開槍是合程序及合法，而指揮官已即時調查，將來會有更深入調查。



警方行動科高級警司汪威遜指出，從短片看到，當時中槍男生右手持鐵通橫向擊中右手持槍警員，疑他欲打脫手槍，其後即被警員開槍擊中左胸。他強調，警隊訓練不是打心臟致命，是要打中軀幹，但電光火石間要制止對手，若打其手腳，有可能打中他人。