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員佐級協會促出宵禁令

2019-10-03 列印
　　十一國慶全港多區發生示威衝突，期間一名示威中五學生在荃灣被警員開槍擊傷。警察隊員佐級協會主席林志偉發出聲明，要求行政長官考慮出宵禁令，加強警方止暴制亂的力度。

　　警察隊員佐級協會的聲明指，衝突期間有警務人員被大批暴徒包圍攻擊，需要開槍示警及自衞，才能脫身，認為他們的行為符合警隊武力使用指引。林志偉又指，反修例風波至今，警隊一直孤身作戰，如果沒有由上而下的適當有力措施，加以配合輔助，只會孤掌難鳴。他形容，如果行政長官根據《公安條例》發出宵禁令或根據《緊急法》採取多項措施，可以加強警隊止暴制亂的效度和力度。

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