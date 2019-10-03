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教聯慰問槍傷學生 促教局提供援助

2019-10-03 列印
　　對於有中學生參與十一示威被警員開槍擊倒，教聯會昨日發聲明表示，深切慰問該名受傷的學生，反對學生參與街頭抗爭，擔心他們危及人身安全，並作出違法行為，前途盡毀。聲明又嚴厲譴責一些團體，指他們不斷在背後煽動學生，參與暴力行為。教聯會將促請教育局向受傷學生所屬學校提供所需的一切協助。

教協斥警開槍射傷學生

　　教協也就事件發表聲明，強烈譴責警方開槍射傷中五學生，質疑當時警員使用致命武力的恰當性和相稱性。聲明又指，對於雙方使用的武力不斷升級，引致各區多人受傷，教協表示十分痛心，又呼籲學校盡力向受事件影響的學生提供支援，並重申政府必須以具體行動回應民意。

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