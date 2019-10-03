教聯慰問槍傷學生 促教局提供援助

剛周日越洋直播日本短途馬錦標賽馬日，結果有兩三場跑出完全風馬牛不相及的賽果，對於評馬的同業來說，當然是苦不堪言，而我也不相信有多少馬迷能夠命中。 相比之下，本周日夜馬後會轉播凱旋門大賽，雖然只播五場，但戲碼明顯強得多，亦會跑出亂七八糟的賽果的機會不高，而之後在十月中下旬舉行的英國冠軍錦標賽馬日，精采程度亦絕對可以媲美，即使平常不太留意海外賽的朋友，也絕對不宜錯過。 其實越洋直播，馬會是如何選擇播甚麼賽事，主要考慮是甚麼呢？賽事水準？香港馬迷熟悉程度？開賽時間？受歡迎與否？維持和別國馬會的友好關係？還是預算投注額？我相信每樣皆有一點點吧。 像日本的大賽日，基本上只有一場重頭戲...

2019-10-03