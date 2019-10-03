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多區集會撐中槍男 雜物堵路店舖落閘

2019-10-03 列印
■沙咀道遊樂場有人集會後走出馬路。
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　　昨晚港九及新界多處地點均有市民集會，其中荃灣及銅鑼灣有市民走出馬路，聲稱撐前日在大河道中槍的中五男生，多間店舖見狀紛紛提早收舖關閘。

　　昨晚八時，約一千名市民響應號召到沙咀道遊樂場集會，部份市民聲稱是聲援前日在大河道被警員開槍射中胸的中五男生。集會人士初時在遊樂場摺紙鶴，有人高呼解散警隊口號。至晚上九時，集會人士突然走出沙咀道，導致交通受阻，多間店舖見狀均落閘。其後荃灣及黃大仙有市民用雜物堵路。

　　晚上約九時，銅鑼灣怡和街亦有示威者聚集，並走出百德新街馬路，附近大部份店舖紛紛提早關舖。深水埗楓樹街及黃大仙中心晚上亦有市民聚集叫口號。

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