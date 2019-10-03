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梁振英去信校長 促革除學生

2019-10-03 列印
　　前行政長官梁振英在社交網站一連發佈多則貼文表示，指在荃灣受槍傷的不是普通的路過學生，形容他是一名暴徒，市民不應只問警察應否開槍，更要問學生參與暴動，並且襲警，是否犯下嚴重刑法。

　　他又以全國政協副主席及前行政長官的名義，去信涉事的校長謝潤明，並在網上公開呼籲謝潤明應馬上革除涉事學生學籍，以作懲處。他形容，這是教育工作者的應有擔當，若然謝潤明擔心因此引起示威者破壞學校，應在革除學生學籍後，同時宣佈辭職。

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