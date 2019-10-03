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﻿美股中段跌575點

2019-10-03 列印
　　踏入十月，美國連續兩天公佈的經濟數據均令人失望，市場憂慮美國經濟衰退，杜指中段跌五百七十五點，見二五九九七點，納指則報七七五一點，跌一百五十六點。港股美國預托證券亦普遍受壓，其中匯豐中段報五十八點一四港元，跌一點五一港元；騰訊見三百二十點二五港元，跌四點七五元。
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