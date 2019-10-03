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十一訪港旅客 按年銳減45%

2019-10-03 列印
■受反修例風波影響，國慶訪港旅客出入境人次，較去年的同期銳減約四成五。資料圖片
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　　反修例風波，影響十一國慶旅客訪港意欲，今年十月一日，有五十四萬四千多人出入境，較去年的同期的九十九萬四千人，銳減約四成五。入境處最新出入境數字顯示，十月一日入境旅客人數為三十二萬六千多人，較去年同日的六十五萬五千多人，減幅逾一半；至於出境旅客人數，則由去年同日的三十三萬八千多人，下跌至今年同日的二十一萬七千多人，減少逾三成六。

　　在羅湖管制站，十月一日，有七萬七千多名旅客入境，五萬六千多名旅客出境；而在機場方面，則有六萬多名旅客入境，五萬多名旅客出境；至於高鐵西九龍站方面，則有二萬四千多名旅客入境；八千多名旅客出境。

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