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遭槍擊印尼女記右眼恐失明

2019-10-03 列印
遭槍擊印尼女記右眼恐失明
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　　在九月二十九日反修例活動中，一名在灣仔來往港鐵站至入境事務大樓的天橋上，做網上直播的印尼女記者Veby Indah，懷疑被警方開槍擊中右眼受傷（圖）。

  Indah代表律師韋智達昨表示，經醫生診治後告知，Indah右眼將永久失明，她的瞳孔因外力衝擊破裂，至於永久損傷的程度，則有待接受手術後才能評估。

  韋智達又指，女事主的家人，身處香港陪伴她左右。他又收到第三方證據顯示，射中女事主的是橡膠子彈，非布袋彈。

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