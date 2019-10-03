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休班警被控性侵醉娃

2019-10-03 列印
　　休班男警涉嫌在三年前，將新相識醉娃帶到時鐘酒店與她性交，結果女事主懷上男警骨肉，須人工流產。涉案休班警被控強姦罪案件，昨於高院開審。控方透露，案發翌晨，女事主發現自己赤裸，同牀男警否認曾「搞過」她，其後發現懷孕質問男警，對於起初斷然否認曾性交，後來道歉並自言會負責任，願意支付手術及調理身體開支，及後又反指女事主勒索，最終女事主報警。

　　被告李偉嘉，三十三歲，否認於二○一六年六月十九日在九龍塘時鐘酒店強姦女子X。他被捕後稱，與事主在兩情相悅下兩度性交。控方指，女事主X案發時27歲，被告曾自稱是文員。在當年六月十一日，X出席遊戲玩家的聚會時認識被告，同月十九日凌晨，二人再參與聚會。X喝醉，至早上發現赤祼躺在時鐘酒店牀上，被告則睡在她身旁。

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