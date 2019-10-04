郭榮鏗指會加劇香港社會撕裂

政府準備引用《緊急法》所賦予的權力，盡快頒布《禁蒙面法》，非建制抨擊這是惡法。法律界、公民黨立法會議員郭榮鏗（見圖）表示反對政府擬制定《禁蒙面法》，認為一旦通過，將會是香港邁向「極權社會」的第一步，未來政府有可能會引用《緊急法》，去禁止網絡發言、延長行政拘留和取消區議會選舉等，進一步剝削港人的人權和自由，更會加劇現時的社會撕裂，無助解決政治問題。



郭榮鏗指出，相比外國，本港沒有完善的民主制度，因此反對通過《禁蒙面法》，又預料政府通過相關法律後，會引起市民提出司法覆核挑戰。



公民黨前立法會議員梁家傑認為，建制派提議的禁蒙面法同樣難以有效落實，指外國執行時亦對何謂合理蒙面有很大爭拗。他指政治問題只能靠政治解決，限制市民表達訴求只會適得其反。



至於有傳政府考慮實施宵禁，梁家傑指出，宵禁難以執行，例如在中環宵禁，會影響需要全天候運作的國際金融中心；而在港鐵太子站等鬧市亦會十分擾民。



