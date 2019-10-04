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建制設關注組 促盡快訂《禁蒙面法》

2019-10-04 列印
■建制派成立「禁蒙面法推動組」，並發起網上聯署。
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　　建制派成立「禁蒙面法推動組」，要求政府盡快制定《禁蒙面法》，並發起網上聯署行動。組織表示，反修例風波持續，暴力示威影響本港民生和經濟發展，並導致企業生意大跌，市民生計受損。該組織又指《禁蒙面法》在外國甚為普遍，並指香港暴力情況近日不斷惡化，應盡快立法，以加強對暴力示威者的阻嚇。

　　該組織由民建聯立法會議員葛珮帆擔任召集人，她指不少歐美國家已訂立《禁蒙面法》，並認為不會違反《國際人權公約》，並指部份人士會有豁免。她續指，明白有人質疑實施《禁蒙面法》的效用，並以禁毒為例，指雖然執法困難，但希望立法後可產生阻嚇力，並可「救得一個得一個」。

　　該組織由全國人大常委譚耀宗、《基本法》委員會副主任譚惠珠和行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀擔任顧問，其他委員包括港區人大代表洪為民、警察員佐級協會前主席陳祖光等。

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