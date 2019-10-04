  • 2019年10月4日 星期五
  • 29º
  • 69%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 港聞

港樂戶外音樂會延期

2019-10-04 列印
　　繼「香港單車節」及「香港美酒佳餚巡禮」因反修例風波而取消後，香港管弦樂團昨日亦決定，把原訂於十一月十六日在中環海濱舉行的太古「港樂．星夜．交響曲」音樂會延期。

　　港樂表示，「港樂．星夜．交響曲」是港樂年度戶外大型交響音樂會，每年吸引逾一萬五千名觀眾參與，而大部份為有小朋友及長者的家庭。鑑於近日的社會事件及不可預期的情況，決定將音樂會延期。港樂感謝各界的體諒和支持，若有更新消息，將於官方網站和facebook公佈。

　　「港樂．星夜．交響曲」自二○○六年起舉辦至今，連續十多年秋天在戶外舉行，為市民獻上古典樂曲，深受歡迎，每當免費門票派發，瞬即派完。這個音樂會近年更由港樂音樂總監、國際炙可熱的指揮大師梵志登執指，吸引大批古典樂迷入場。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd