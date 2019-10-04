國慶衝突七人控暴動罪提堂 槍傷學生仍留醫缺席聆訊

十八歲中五男生曾志健，於國慶日在荃灣與警方發生衝突時，被實彈射中左胸重傷，仍然留院，在沙田裁判法院被控一項暴動罪及兩項襲警罪，他昨缺席聆訊。同案還有五男一女被控暴動罪，其中一人被控縱火罪，法官將案件押後至十一月十四日再訊，各被告同時獲准保釋。



該七名被告，年齡介乎十八至三十八歲，依次為報稱清潔工陳珩（三十八歲）、VTC一年級學生陳金國（十九歲）、程式員李振文（二十五歲）、VTC三年級學生馮清華（二十一歲）、香港專上學院二年級學生郭小琴（二十二歲）、荃灣公立何傳耀紀念中學中五學生曾志健（十八歲）和理工大學學生邱宏達（二十六歲）。被告李振文、郭小琴和曾志健昨沒有出席庭應訊，控方指三人仍在醫院留醫。



首五名被告，被控於國慶當日在海壩街一帶，與其他不知名者參與暴動，陳珩另被控一項縱火罪。曾志健和邱宏達則被控同日於荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶，與其他不知名者參與暴動。曾志健另外被控兩項襲警罪，指他於同日在荃灣鱟地坊一帶，襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。當中曾家輝為當日開槍射向曾志健左胸的警長。



警被斥違《兒童權利公約》



此外，有市民及團體發起網上聯署，譴責警察在反修例運動期間濫權，違反聯合國《兒童權利公約》，五天內收到逾四千五百個簽名。聯署發起人莊陳有表示，《兒童權利公約》是保障兒童免受到酷刑、濫捕等的權利，並在兒童進入司法程序時，要求各國以最低度使用司法程序，或以司法制度以外的方式處理問題。但他指，反修例運動至今，本港十八歲以下兒童的各種權利卻受到剝削。



