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美股中段跌19點

2019-10-04 列印
　　疲弱的經濟數據，再次引發美股大瀉。杜指繼前晚大跌近五百點之後，昨晚在當地服務業數據欠佳下，杜指早段一度大滯。杜指中段跌十九點，報二六○五九點，納指則升二十六點，報七八一一點。

  港股美國預托證券就個別發展，其中匯控中段見五十八點五八港元，跌零點二七港元，騰訊則跌零點九五元，報三百二十四點二五元。

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