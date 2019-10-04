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區議會提名期今開始 民建聯：最艱難選舉

2019-10-04 列印
■李慧琼強烈要求政府確保有安全、公平公正的選舉。
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　　反修例風波仍未平息，政界普遍認為會影響十一月區議會選舉的選情。區議會提名期於今日開始，投票定於十一月二十四日舉行。民建聯主席李慧琼昨天形容，今次區議會選舉正值本港回歸以來最艱難的時期，亦將是民建聯最艱難的一次選舉。

　　民建聯公佈參選名單，共派出一百七十九人參選，其中六人是現任立法會議員，另六十五人首次參選，平均參選年齡四十一歲，當中最年輕的兩名參選人均是二十三歲。該黨主席李慧琼指，這次是民建聯最艱難的一次選舉，現時難以估計近日社會事件對選情的影響，她強烈要求政府確保有安全、公平公正的選舉。被問到若選舉大敗，會否辭去黨主席一職，李慧琼指稍後再評估結果。



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