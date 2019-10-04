區議會提名期今開始 民建聯：最艱難選舉

由十月十八日起，美國將被容許向七十五億美元的歐盟貨品加徵關稅。據報美國已草擬初步關稅清單，包括飛機及農產品和奢侈品等。歐盟表明，無可避免亦要加徵關稅反制，但亦會尋求公平解決的方法。美國總統特朗普在會見歐盟成員國芬蘭總統尼尼斯托後形容，向歐盟貨品加徵關稅是重大勝利。 據世界貿易組織（WTO）早前裁定，美國對歐盟不當補貼法國飛機製造商空中巴士以損害美國同業利益的投訴成立，公佈容許美國向七十五億美元歐盟貨品加徵關稅，並於本月中生效。 美國已草擬初步關稅清單，涉及飛機和奢侈品等，稅率最高達百分百。歐盟表明美國加徵關稅是短視而且損害雙方經濟的做法。歐盟無可避免亦要加徵關稅反制，但亦...

2019-10-04