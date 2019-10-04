  • 2019年10月4日 星期五
  • 29º
  • 69%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 港聞

中國要求停止干預內政 蓬佩奧晤教宗談香港修例風波

2019-10-04 列印
■美國務卿蓬佩奧於意大利與教宗方濟各舉行閉門會議。
Previous Next

　　據傳媒報道，美國國務卿蓬佩奧於意大利時間周四，與教宗方濟各舉行閉門會議，除會談及中梵主教任命協議外，亦會談及香港反修例風波等議題。而中國駐歐盟使團發言人昨表示，香港事務純屬中國內政，嚴正要求歐盟等立即停止發表不負責任的言論，停止粗暴干預中國內政。

　　蓬佩奧早前在座談會表示，人類基本尊嚴和宗教自由應超越政治，而宗教迫害的來源，正因為專制政權無法接受任何權力凌駕自身。歐盟較早時回應香港局勢時指出，要通過對話，為局勢降温，並認為必須維持《基本法》和國際所承諾的集會以及和平抗議的權利。

　　中國駐歐盟使團發言人則表示，黑衣暴徒在香港街頭打砸燒，襲擊執法警察，近日更是肆意加劇其暴力行為，甚至對警察進行致命攻擊，早已遠遠超出和平示威的範疇。

　　發言人批評歐盟罔顧事實，對香港警方依法執法橫加指責，偏袒、縱容不法暴力行為。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd