邵家臻黃浩銘刑滿出獄

因佔領行動被裁定公眾妨擾罪成分別判囚八個月的社福界立法會議員邵家臻，以及社民連副主席黃浩銘（見圖），昨刑滿出獄。兩人步出監獄後即高呼「我要真普選」、「五大訴求，缺一不可」口號。被問及獄中生活時，邵家臻以「別來無恙，始終如一」八字來總結，黃浩銘指經常失眠，更一度哽咽，不過，他認為坐監並不可怕，可怕的是放棄，只要堅持下去，愈多人參與抗爭表達訴求、就算被捕，也能步向民主的終點。



多名立法會議員、民主派人士、佔中三子的朱耀明和戴耀廷、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等人，昨都在赤柱監獄外迎接兩人出獄。邵家臻的身形，明顯較八個月前消瘦，他坦言足足瘦了二十二磅 ，這是由於牢獄生活難以入眠，常做運動及清淡飲食所致。



