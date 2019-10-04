﻿小巴越線迎頭撼巴士﻿ ﻿女司機重創當場不治﻿

上水發生三車相撞奪命交通意外，一輛載客紅色公共小巴，昨凌晨駛至金錢村附近時突然失控，越過雙白線與迎面駛至一輛接載員工的單層九巴相撞後，九巴失控再撞及路邊一輛的士。意外中小巴及巴士共十五人受傷，其中小巴女司機重傷被困，消防救出時證實死亡，餘下十四名傷者獲送院，警方正調查意外原因。



車禍中肇事紅頂小巴來往上水和元朗，昨凌晨四時許，五十六歲姓郭女司機駕駛小巴由上水開出後，載着十多名乘客沿青山公路駛往元朗。當小巴駛至青山公路古洞段近天光甫時，突失控越過雙白線。



此時對面行車線一輛單層九巴，由五十三歲姓姚司機駕駛，當時正接載員工往上水，司機見狀欲扭左軚閃避，但仍來不及，與小巴迎頭猛撼，巴士再失控撞向前面停泊之的士。



兩車共14人受傷



三車相撞後，小巴車頭嚴重損毀，女司機被困車頭重傷昏迷，消防員須撬開如廢鐵車頭營救，女司機救出後證實傷重死亡。小巴上十一名男乘客受傷，年齡介乎二十至六十三歲；巴士司機及兩名分別五十九歲及四十六歲巴士公司男員工受傷，兩車共十四名傷者一度坐在現場路邊等候救援，經初步急救後獲送院，幸全部傷者傷勢不嚴重。有輕傷小巴乘客稱，意外前未發現有異樣，其後一聲巨響，即被拋離座位倒地，幸僅受輕傷。



警方事後封鎖現場，並將女死者遺體用帆布遮蓋調查，事後召仵工將屍體舁送殮房，待稍後法醫官剖屍確定死因。警方拖走肇事車輛檢驗，案件將交由新界北總區交通部特別調查隊調查，意外原因仍調查中。昨早十一時許，女死者約四十名親友，在一名道士帶領下到現場路祭，各人顯得哀傷，逗留約半小時後離去。



