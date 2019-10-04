申請資格維持不變 港珠澳橋跨境私家車港配額增500個

港珠澳大橋香港口岸開通以來，交通大致暢順，為了進一步善用大橋，港澳兩地政府同意，港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額，增加五百個。配額分公司及個人兩類，每類各有二百五十個，有效期與現時的香港配額同為三年，申請資格維持不變。持有效配額的私家車，可以不限次數，經大橋進出澳門市內。



運輸署早前已發放三百個香港配額，連同新增五百個配額，合共八百個配額。發言人表示，公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請，至於個人配額，則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請，符合申請資格人，可於十月二十一日起經互聯網、郵寄、投遞、親身或經代理人向運輸署申請，截止申請為十一月四日下午五時十五分。



另外，港澳兩地政府同意增發大橋往來港澳的澳門跨境非商用私家車常規配額，新增澳門配額有效期三年，由澳門政府發放，合資格的澳門私家車車主，可向澳門政府申請。



