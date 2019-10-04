林鄭解社會深層矛盾《施政》房策料下重藥

據最新一期《東周刊》報道，特首林鄭月娥第三份《施政報告》預計在十月中發表，面對反修例風波至今仍未平息，她近月不斷聆聽各界訴求，以及展開「社區對話」，尋找解決社會深層次問題的可行方法，冀望透過《施政報告》對症下藥。研究香港房屋政策三十多年的權威專家，以及政黨和智庫皆直指住屋及買樓問題，令社會積壓怨氣，並在《施政報告》公佈前夕，提出全方位解決方案。



《東周刊》報道，權威專家強調，房屋問題非一日形成，可行方案亦非新研藥方，只是政府過去只聽不做，又或半途而廢才不見成效。現在社會局勢緊張，還看政府能否下定決心，盡「地」一煲。



「林鄭早在競選期間已想重推公屋租轉置，覺得這樣可以好快令市民置業安居。」



消息人士指林鄭早前向不同政黨諮詢《施政報告》意見時，有人重提公屋租置計劃，但不同之處是，今次考慮由政府包底負責公家地方的維修及發展支出，據知林鄭對此十分受落，在場人士亦覺得可行。



研究本港房屋政策逾三十年的權威學者、港大經濟學講座教授王于漸接受《東周刊》專訪時指出，本港公營房屋政策出現問題，數十年來大部份人只能租住公屋，未能隨着樓市大升市中身家水漲船高，形成「有房產」與「無房產」人士的資產差別太大，導致整個社會很難向上流動。



團結香港基金總幹事鄭李錦芬說，現時反修例風暴根源離不開深層次矛盾，當中房屋問題形成的社會鬱結，令青年不安焦躁，認為政府需要大刀闊斧改善房屋政策，建議將房策由現時「租住為主」轉為「置業為主」。



經民聯近日也發表《推動公屋重建研究報告》，提出在政府覓地建屋之餘，也該重建十九條尚未用盡地積比率的高齡公屋，估算用盡地積比例，重建後可提供多達二十萬個單位，比原本單位數目多出約十三萬五千個，增幅超過兩倍，可滿足現時輪候冊上最少一半的申請，縮短現時長達五點四年的輪候上樓時間。



經民聯的行政會議成員林健鋒則指出，石硤尾邨正有一個重建的機會，因為附近深水埗區陸續有一些新公屋單位落成，政府只要將一至兩幢石硤尾邨居民安排調遷，便可展開重建計劃。



彩虹邨也有重建黃金機會，工聯會黃大仙區區議員莫健榮說：「相隔彩虹邨十多分鐘步程的前大磡村地皮，正重建作鑽石山綜合發展區，當中有三千多個公屋單位即將落成。若預留千五個單位接收部份彩虹邨居民，彩虹邨就可以先拆兩幢進行重建。」工聯會八月就一九年施政報告與特首林鄭月娥，其間就已要求制訂公屋重建時間表。



研大規模重建公屋



城大公共政策學系房屋與城市研究教授葉毅明教授明言，「螞蟻搬家」式重建公屋一直都有人討論，原則上是可行，只要找到地方安置第一批受影響的居民，就做到「拆一幢起一幢」。



就房屋土地長遠發展規劃，民建聯近期也跟特首林鄭月娥會面，又舉行圓桌會議，提出改革土地供應督導委員會，由行政長官親自領導，統籌土地發展工作，推動新發展區及公營房屋項目規劃，並按《收回土地條例》徵收發展所需土地。



