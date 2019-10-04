﻿全市習武人數逾十萬﻿ ﻿佛山打造國際功夫城﻿

武術泰斗黃飛鴻和葉問的舊聞軼事流傳甚廣，二人分屬洪拳和詠春，卻有一個共同點，就是來自廣東佛山。據最新一期《東周刊》報道，佛山向來是中國南方武術重鎮，清末民初以來名震海內外的高手輩出，當地人更是習武成風。市政府早前透露，有意在佛山打造國際功夫城，同時籌建國際功夫學院。







佛山早在二○○四年已獲國家授予「武術之城」稱號，如今當地擁有蔡李佛、洪拳、詠春等各類拳種五十二個，註冊武館近三百家，非註冊武館二百餘家，全巿習武人數逾十萬，至於散布在世界各地的拳館估計有六千家，參與人數多達一千萬。



據《東周刊》報道，為應對武術發展需要，佛山巿政府透露正全力打造一個國際級的功夫城，以及籌建佛山國際功夫學院。功夫城預計佔地一千畝（面積約三個維園），計劃選址在順德區龍江鎮，當中包括世界南派武術聯合會大樓、佛山國際功夫學院、世界功夫博物館等。



「天下功夫出少林，南派武林盛佛山」，佛山武學興盛，無論洪拳的黃飛鴻、林世榮；詠春的梁贊、葉問；蔡李佛的張炎，以至葉問徒弟李小龍，都是獨當一面的宗師。 位處廣州西南部交通要道的佛山，是各地商販往來必經之地，明末時期工商業十分發達，天下「四大聚」或「四大鎮」，佛山都榜上有名。所謂「四大聚」是指當時全國最重要的商業城市，「北則京師，南則佛山，東則蘇州，西則漢口」，而「四大鎮」則是江西景德，河南朱仙，湖北漢口，廣東佛山。



清末光緒年間，佛山武館行業漸成氣候，師傅們教授徒弟又兼營醫館，將佛山變成一個武林。當中南派武術的洪拳、詠春、蔡李佛各有擁躉，三個拳種雖然並非源自佛山本地，卻能落地生根，發揚光大。



葉問李小龍結成師徒



葉問的祖師爺梁贊（贊先生），十八歲跟隨紅船子弟梁二娣學習詠春拳，其後將畢生所學重新整理，詠春從此聞名，而梁贊徒弟陳華順（找錢華）因協助師傅打理跌打醫館，獲親授拳術及醫術，而陳華順其後招收十六名徒弟，最後一位正是日後的「一代宗師」葉問，葉問戰後逃難到港，又與李小龍結緣成為師徒。



蔡李佛的鴻勝武館，清朝咸豐年間由張炎到佛山創建，享有盛名，巔峰時期成員超過一萬人，成為當時中國最大武館，惟清末蔡李佛子弟參加太平天國，戰後陸續通過香港遷往世界各地，間接將中國武術傳播海外。令人稱道是，來自香港的蔡李佛陳錦輝師傅在委內瑞拉授徒二十三年，任該國國防部及警察總部的武術總教官，就連總統都是其徒弟。



至於傳聞以一招「佛山無影腳」威震武林的洪拳黃飛鴻，父親是「廣東十虎」之一黃麒英，他五歲習武，平生絕技甚多，最擅長是虎鶴雙形和飛砣。黃飛鴻舞獅亦堪稱一絕，當中以獅子出洞、獅子上樓臺著稱，更開創女子舞獅先河。



