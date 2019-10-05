《禁蒙面法》今生效 黑衣人頑抗 全港打砸燒

港府有感近日社會出現危害公共安全的情況，決定自回歸以來首次引用《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，禁止遊行集會人士遮蔽全部或部份面容，違例者最高監禁一年及罰款二萬五千元，今晨零時起生效。在生效前夕，全港多區出現反蒙面法示威，激進示威者縱火、堵路，更有人用雜物堵塞銅鑼灣紅隧入口。港鐵站再成為毀壞目標，多個車站因設施遭嚴重破壞關閉，至晚上十時許更全線停駛。



在宣佈《禁止蒙面法規例》後，全港多區出現破壞情況。其中在元朗更有警員疑開槍及被擲汽油彈事故。昨晚八時許，多名示威者人士用雜物堵塞大馬路期間，大批防暴警到場舉黑旗戒備，一名疑似便衣警的男子駕私家車途經時，懷疑撞到一名示威者，因而被包圍，便衣警落車與示威者爭執，未幾傳出一下槍聲。



14歲少年大腿中槍



現場消息指，一名十四歲少年左大髀內側中槍受傷，大量流血，該名便衣警被人拳打腳踢及擲汽油彈，滿頭鮮血，手部被燒傷，他發現自己的曲尺手槍及彈匣跌在地上，圖拾起佩槍但甩手，他再將手槍執起，即致電：「救我呀！畀人打！」然後，跑到掩至的警車求助。



事實上，昨中午傳出政府於下午會宣佈實施禁蒙面法消息後，已有網民發起在中環遮打花園集會，逾千百名戴口罩及蒙面人士響應。到下午三時宣佈禁蒙面法後，部份示威者不滿，也有穿校服的中學生到場，有人高叫「蒙面無錯，立法無理」、「香港人 反抗」等口號。



後來，示威者於中環康樂廣場對開拆鐵欄，搬出雜物出馬路堵路焚燒雜物，又拆走天橋上寫有「慶祝國慶」字樣橫額，亦有示威者在路面焚燒有納粹標誌的五星旗，火勢一度猛烈，消防到場將兩處火警救熄。到下午六時的放工繁忙時段，干諾道中一帶道路被示威者堵塞，交通受阻，有車輛要掉頭。



晚上七時起，不少港鐵車站設施，如出入閘機及閉路電視等被破壞，亦有人在出入口縱火，港鐵晚上全線暫停服務。



港鐵今早全線停駛



港鐵今晨表示，由於多處仍不斷有暴力事件發生，維修人員無法安全前往各個受破壞的車站檢查及評估損毀情況，更難以展開復修工作。經與警方及其他相關部門共同評估後，港鐵全線包括重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士今早將不會提供服務。港鐵會在今日稍後時間審視所有相關情況，一有服務安排的最新情況，會盡快公佈。



另外，不少市民擔心局勢會惡化，在傍晚旺角、深水涉及屯門等多區，出現超市食品搶購潮，很多食物被搶購一空，例如麵包、蔬菜及部份急凍食品等，其中市民李先生坦言，「現時情況，比起颳十號風球更甚，不敢想像有甚麼結果。」示威者到處縱火，除針對政府建築物外，更蔓延至私人機構。昨晚十時許，荃灣中銀香港一間分行，被示威者擊破外牆落地玻璃及投擲汽油彈。