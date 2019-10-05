﻿教局向學校發信 促禁師生蒙面

教育局昨向全港學校發信，提醒所有學生、教職員，以及在學校工作的人士，在校內或校外均不應戴上口罩或以任何其他方式遮蓋臉孔，有宗教或健康原因除外，並促請學校訂定校本的處理方法，包括如何處理沒有依從指示的學生及其他人士。不過，有家長批評指教育局的指示擾民及不清晰，指在流感高峰期，即使子女未有生病亦會戴口罩，以免受傳染。



教育局的信件指出，人與人之間的交往，一般是不會為避免讓人識別而遮蓋臉孔的，同學們進行正常日常活動及與師長及同儕相處時絕對沒有需要，亦沒有理由遮蓋臉孔。當局強調，學校不是表達政治訴求的地方，學校與持份者應協力為學生營造一個安全、平穩和寧靜的環境。在校外同學們應避免接觸陌生人，亦切勿參與可能出現混亂、危險或違法的活動。