遊行集會不可遮面容﻿ ﻿違《禁蒙面法》可囚一年﻿﻿

反修例風波約四個月來，暴力程度不斷升級，對公眾安全構成嚴重威脅。政府自回歸以來，首次引用《緊急情況規例條例》宣佈訂立《禁止蒙面規例》，禁止遊行集會人士遮閉全部或部份面容，違例者最高監禁一年及罰款二萬五千元，今日午夜零時零分生效。行政長官林鄭月娥稱，制訂反蒙面法的決定不是一個容易決定，而是一個必須的決定，她又強調，引用《緊急法》不等於香港已進入緊急狀態。



林鄭昨午率領全體司局長召開記者會，她指出，過去接近四個月，因修例引起的示威，往往演變成暴力行為，導致逾一千一百人受傷，包括逾三百名執法人員。



而在被捕人士中，學生所佔的比例由六月至八月的大概兩成半，上升至在開課後九月到現時的三成八，日前中槍受傷的亦是一名中學生。至於非法集結暴力破壞的示威者，幾乎全都是蒙面，目的是隱藏身份，逃避刑責。



將提交立法會審議



林鄭說︰「鑑於近日社會已經出現了危害公共安全的情況，作為負責任政府，我們不能夠讓現行法例備而不用，任由暴力升級，任由這情況繼續惡化下去。」她強調，引用《緊急法》不等於香港已經進入緊急狀態，而是政府認為社會上出現了危害公安的情況，相信透過反蒙面法，會有效阻嚇激進違法行為，亦有助警方執法。



她解釋，《禁止蒙面規例》禁止任何人在《公安條例》所規範的公眾集會及遊行，及非法集結、未經批准集結和暴動中使用蒙面物品。



蒙面指使用面罩或其他遮掩面部的物品、顏料等任何可阻止識辨身份的物品。違例者可被罰款二萬五千元及監禁一年，今日午夜起生效。



而使用蒙面物品的豁免情況，包括有關人士因宗教理由或先前已存在的醫學或健康理由，而使用有關蒙面物品；該人從事一項專業或受僱工作，並在進行與該專業有關的活動時，使用蒙面物品以保障自身安全。法庭亦有權考慮個別情況，是否構成合理辯解。



按規例，若警務人員在任何公眾地方發現任何人使用蒙面物品，並合理地相信該蒙面物品相當可能阻止識辨身份，可要求該人除去有關蒙面物品，以核實其身份，不遵從上述要求者亦屬犯罪，可被罰款一萬元及監禁六個月。在立法會於本月十六日復會後，政府會將這例提交給立法會審議。



就有記者問到警員會否涵蓋在《禁止蒙面規例》內，保安局局長李家超表示，警員無論在任何崗位都有辨識方法，而警員在執行職務時，亦需合適的保護裝備保護人身安全。



