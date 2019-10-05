  • 2019年10月5日 星期六
  • 27º
  • 80%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 港聞

民建聯支持立法 稱可阻嚇違法行為

2019-10-05 列印
　　民建聯昨晚發表聲明，支持政府訂立《禁止蒙面規例》，指過去一段時間，香港社會面對嚴重的非法暴力破壞，法治受到嚴峻挑戰，市民的人身安全和表達意見自由得不到保障。該黨稱，激進暴力示威者蒙面是為施行違法暴力壯膽，並逃避執法，而事實上其蒙面之舉對警方執法帶來了極大困難，並對社會安寧和市民安全構成了嚴重威脅，因此訂立《禁止蒙面規例》是絕對有必要的，有助警方將暴力份子繩之以法，阻嚇各種違法破壞行為，維護市民的安全和利益，讓社會盡快恢復安寧。

　　中華廠商聯合會會長吳宏斌昨表示，目前社會情況已令很多廠商叫苦連天，制訂《禁止蒙面規例》約束暴力行為，也是其中一個平息事件的方法，政府不能甚麼都不做。他又相信，新法不會影響香港未來的營商環境。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd