受遊行示威影響 多項體育賽事取消

香港足球總會昨宣佈，所有賽事將延期舉行，原定於十月四日至十月六日舉行之所有香港超級聯賽、甲組、乙組、丙組，以及青少年聯賽賽事，由於預計各球場附近之交通或受影響，為減低球迷前往及離開球場時可能會遇到的不便，補賽詳情將在落實後公佈。此外，香港學界體育聯會亦指原定於十月五日至十月七日舉行的所有學界體育比賽將會全部取消，之後仍需取消或補賽安排稍後於十月十四日在學體會網頁公佈。



香港學界體育聯會的公佈指出，取消比賽是因為近日多區都有遊行示威，擔心學生參與比賽時會遇到交通混亂，產生危險，若情況持續，不排除會再取消其後的比賽。此外，該會把中學組男單初賽順延至十月十四日舉行，並於十一月八日舉辦中學組女單初賽及男單複賽，十月十五日舉行中學組單打決賽。至於小學組男、女子單打決賽是否按原定十月二十日於荃灣西約體育館舉行則仍有待決定；至於下周一在荃灣西約體育館舉行的全港學界精英乒乓球比賽（中小學組）雙打賽事，特此說明該賽事不設補賽。



