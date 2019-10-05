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普通話漢拍黑衣人遭拳打

2019-10-05 列印
　　一名身穿白色恤衫、手持食物盒的操普通話男子，昨在中環發生示威人士聚集堵路時，懷疑拍攝一批身穿黑衣或佩戴口罩人士的容貌，因而惹起在場示威者不滿，雙方發生口角。該名男子被黑衣人圍堵至一幢商業大廈的門口，被指罵「返大陸」時，該名男子則高叫「我是中國人」，突然，該名男子被推撞及拳擊，他在粗口指罵聲中，匆匆闖進該大廈。

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