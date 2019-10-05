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九月PMI指數微升至41.5

2019-10-05 列印
■香港PMI指數已連續十八個月低於五十。
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　　日經香港採購經理指數（PMI）由八月份的四十點八，雖然微升至九月份的四十一點五，但仍是連續十八個月低於五十，反映經濟活動繼續處於收縮狀態。

　　IHS Markit首席經濟師Bernard Aw指出，PMI多個指標顯示，隨著悲觀情緒升溫，經濟低迷難於短期內消退。調查顯示，企業進一步削減採購活動，企業悲觀情緒，投入品採購量，錄得該項調查歷來二十一年的第二大跌幅。

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