  • 2019年10月5日 星期六
  • 27º
  • 80%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 港聞

校方重申不容校園有暴力事件 幼師涉虐警二代准保候訊

2019-10-05 列印
■青衣商會將軍澳幼稚園早前發生懷疑虐兒事件。
Previous Next

　　網上討論區早前有帖文指，一名警二代在幼稚園遇襲，警方調查後起訴一名幼稚園女教師一項虐兒罪，案件昨在觀塘裁判法院提堂，署理主任裁判官張潔宜將案押後至下月十五日再訊，批准被告以二千元保釋，其間須每周向警署報到一次，不得直接或間接接觸控方證人。

　　四十歲被告連嘉詠，被控於九月某日，在將軍澳一幼稚園的廁所內，身為對三歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該女童X，其方式相當有可能導致X受到不必要的苦楚。

　　被告任職的青衣商會將軍澳幼稚園的校董會表示，由於案件進入司法程序，校方不便作評論。校方重申，絕不允許暴力事件在校園內發生。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd