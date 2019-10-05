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李家超本月16日立會撤回《逃犯例》

2019-10-05 列印
■張建宗前日致函立法會主席梁君彥，指政府會在本月十六日開始二○一九至二○年度的立法會會議。
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　　政務司司長張建宗前日致函立法會主席梁君彥，指政府會在本月十六日開始二○一九至二○年度的立法會會議，特首林鄭月娥當日上午十一時發表新一份《施政報告》，然後，保安局局長李家超會宣佈撤回《逃犯條例修訂草案》。

　　張建宗去信梁君彥指出，為回應過去數個月公眾對《逃犯條例修訂草案》的關注，在行政長官林鄭月娥發表新一份《施政報告》後，保安局局長李家超會隨即於立法會正式宣佈撤回修例。

　　此外，政制及內地事務局局長聶德權表示，當局因應香港近期局勢，若果下月二十四號區議會選舉當日發生嚴重違法事件或騷亂，導致不能進行投票及競選活動，政府已預留十二月一日，作後備投票日。

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