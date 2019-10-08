﻿《禁蒙面法》第二天衝突 被捕百人六成是學生 年紀最小12歲

學生參與激烈示威抗爭有增趨勢，前日《禁蒙面法》生效第二天，全港多個地區出現蒙面激進示威者違法遊行，演變成激烈衝突，有激進示威者堵路及四處縱火破壞，並向防暴警員掟大量汽油彈，警員多次施放催淚彈及開防暴槍驅散。消息稱，前天（十月六日）警方拘捕逾百名示威者，當中竟有逾六成為學生，年紀最小是一名十二歲女童，情況令人憂慮。



特首林鄭月娥上周五宣佈透過《緊急法》立《禁蒙面法》，並於翌日零時實施，未能阻嚇蒙面激進示威者，前日《禁蒙面法》實施第二天，有網民發起反「禁蒙面法」遊行，全港各區有大批市民響應，上街渲洩不滿。



各區示威下午一時後轉趨激烈，激進示威者在多處地點用雜物堵路及縱火，同時有激進示威者到處破壞，防暴警員出動多次向示威人群發射催淚彈，以及橡膠子彈和海綿彈等，其中港島金鐘及灣仔，以及九龍旺角、深水埗及尖沙咀等地點激進示威者與防暴警員對峙最為激烈。其中灣仔有暴力示威撬開中資銀行及旅行社放火，有港台記者衣服被汽油彈擲中起火及受傷。



消息稱，前日一天防暴警員與激進示威者衝突中，警方在全港各區一共拘捕了逾一百人，被捕者中竟有六成為學生，當中包括中學生及大學生，年齡最少為一名十二歲女學生；被捕十六歲以下學生人數則有十五人，顯示今次反修例至反《禁蒙面法》的激進示威者中，學生參與人數有增加趨勢，而且愈來愈年輕，情況令人擔憂。



據悉，被捕十二歲女生，為一名剛升中學生，在元朗一間中學讀一年級。另外，上周五晚，一名休班警員駕駛私家車至元朗，遭大批黑衣人截停及包圍，其後兩度遭受到汽油彈襲擊，警方指他在生命受威脅下開實彈槍一響，一名十四歲男童大腿中彈受傷。



教協籲學童遠離衝突



教協昨天發出聲明，強烈呼籲未成年學生留在安全地方，遠離衝突現場，以策安全；也希望教師和家長協助傳達這個訊息。教協指出，自六月起，一直呼籲未成年學生應遠離衝突現場，避免受傷，近日社會衝突在《禁蒙面法》實施後進一步升溫，不少年輕人因此受傷及被捕，教協認為令人極為心痛及憂慮。