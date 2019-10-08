﻿多區商場現蒙面集會﻿﻿ 普通話男護國旗被毆﻿

大批市民昨響應網上號召，分別到多個大型商場參加「全民V煞」活動，反對政府推行《禁蒙面法》。在沙田新城市廣場，一名操普通話的中年男子疑從在場人士手中搶走被塗污的國旗，遭包圍及追打至商場外，後被防暴警帶上警車離開。另有示威者入夜後向旺角警署擲玻璃樽，警方多次發射催淚彈及橡膠子彈驅散。



昨午三時後，有市民到觀塘apm、太古城中心等商場聚集，高喊「解散警隊」、「光復香港」等口號，又高唱反修例歌曲。當中有不少在場人士戴上口罩，以示對《禁蒙面法》的不滿。下午約六時，新城市廣場一名操普通話的中年男子，疑因指責聚集人士塗污國旗，搶走該面國旗，遭人打傷頭部，保安員到來護送他離去，在場人士尾隨並指罵該男子，至好運中心，該男子上了的士但又被人拉下，其後他登上一輛巴士，但又被人要求下車及揮拳襲擊，導致鼻流血。一批防暴警到場將該男子帶上警車離開，圍毆者才逐漸散去。



港鐵站商店再遭快閃破壞



入夜後，一批市民在太子站外獻花拜祭。晚上近六時半，在附近的旺角警署內，有警員要求聚集者離開，引來指罵，亦有人以雷射燈照向警署外牆。其後，警員從警署高處發射藍色水劑，有人被濺中。晚上約七時十五分，有人在太子道西及彌敦道交界堵路，另有人向警署投擲玻璃樽，警方多次發射催淚彈及橡膠子彈驅散，又在彌敦道築起防線，向旺角推進。其後，有示威者佔據一段彌敦道設置路障，警方再次發射多枚催淚彈。



另外，有示威者先後闖入沙田圍站及第一城站快閃破壞，並破壞附近交通燈。晚上近九時，一批穿黑衣、帶上口罩示威者，闖入將軍澳PopCorn商場，破壞美心集團旗下的「simplylife」，防暴警在商場外制服多人，有人質疑被捕者為街坊，並無參與破壞，向警員投擲雜物，警員一度開槍及施放催淚彈。



