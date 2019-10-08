  • 2019年10月8日 星期二
  • 26º
  • 93%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 港聞

商場提早關門 美心優品360停業

2019-10-08 列印
■將軍澳Popcorn商場Starbucks停業，有人在帆布張貼文宣，吸引不少人觀看。
Previous Next

　　昨日為《禁蒙面法》生效第三日，有網民號召到全港多個商場集會，反對新規例。因應顧客、商戶及員工安全，九龍灣MegaBox商場、德福廣場、九龍塘又一城、銅鑼灣崇光百貨等多個大型商場和百貨公司暫停營業，或提早關門。百佳的大部份分店及惠康、一田超級市場的全線分店亦提早關門，以避不測。尖沙嘴海港城仍有營業，但場內行人較少，場面冷清。

美心食肆大多停業

　　近日被示威者針對、破壞的美心旗下及中資商店，昨日大多關門未有營業，包括星巴克、Simply life、優品360等。另外，一批市民昨午到將軍澳PopCorn商場內的星巴克分店外張貼文宣，引來多人圍觀。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd