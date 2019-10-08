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重陽54港鐵站關閉 出行不便祭祖市民減少

2019-10-08 列印
■重陽多個港鐵站暫停服務，掃墓人流減少。
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　　昨日是重陽節假期，因不少港鐵站關閉，加上社會氣氛緊張，前往祭祖的市民減少，將軍澳華人永遠墳場等多個墳場比較冷清。有市民表示，昨日特別提早一小時出門，平常較多乘搭港鐵出入，但多個港鐵站暫停服務，惟有改搭巴士再步行上墳場。她也坦言擔心人身安全問題，盡早完成拜祭後返家。

　　港鐵昨日關閉多條路線合共五十四個車站，不少市民往墳場拜祭時，出行遇困難。有居於港島東的居民到荃灣拜山時，因轉車的金鐘站關閉，要用其他路徑前往荃灣。

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