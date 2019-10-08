無合法權限或合理辯解掛耳式口罩 ﻿禁蒙面法實施﻿﻿首兩被告提案﻿

特區港府上周五宣佈以《緊急法》立《禁止蒙面規例》，觸發新一輪的示威浪潮，首宗遭檢控案件昨於法院提堂。一名城市大學男學生及一名中年無業女子涉於法例實施當日凌晨，在藍田啟田道非法集結及以磚頭等雜物設置路障，企圖堵塞馬路，警方拘捕兩人，並落案起訴一項非法集結罪及一項違反禁止蒙面規例罪，兩人暫毋須答辯，案件押後至十一月十八日，以待警方調查，其間准以一系列條件保釋。



兩名被告昨天在東區裁判法院提堂。男被告為就讀於城市大學電腦科學系一年級的吳隆平（十八歲），女被告是自稱無業的蔡玉雲（三十八歲），兩人同被控於本月四日及五日在藍田啟田路五十號啟田商場外一帶與其他不知名人士參與非法集結，作出擾亂秩序的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上行為激使其他人破壞社會安寧。



38歲無業女子及城大生涉案



二人並被控於本年十月五日在同地無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即一個掛耳式口罩。據悉，吳及蔡涉嫌在四日晚上十一時許於上述地點堵路，及至五日凌晨約一時半，警方開始驅散人群並拘捕兩人，吳當時佩戴一個普通藍色口罩，而蔡則戴著一個黑色布製口罩。



辯方透露首被告城大男生吳隆平雙親均無業，其六旬父親身患糖尿病，胞妹正就讀中五，冀法庭准以其可負擔之保釋金擔保。署理主任裁判官張潔宜遂下令兩人以現金三百至一千元保釋、不得離港、居於報稱地址、二十四小時內交出所有旅遊證件、遵守每晚十一至翌晨六時的宵禁令，以及逢星期六中午十二至六時往觀塘警署報到。



在案件處理期間，約二百位戴上口罩的人士到場聲援，並於完庭後展開雨傘且多次高呼「蒙面無罪、立法無理」的口號。



