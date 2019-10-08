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﻿美股中段跌18點

2019-10-08 列印
　　美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段回軟，報二六五五五點，跌十八點；納指則報七九八七點，升四點。

  滙控美國預託證券價格見五十八點三八港元，升零點一三港元；騰訊則見三百二十一點七九港元，跌一點○一港元。

 紐約期金報每盎司一千五百零三點五美元，跌九點三美元；紐約期油則報每桶五十三點六八美元，升零點八七美元。
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