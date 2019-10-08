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林鄭悼念二戰衞港捐軀人士

2019-10-08 列印
■林鄭昨出席「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式。
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　　特區政府昨早在香港大會堂紀念花園舉行「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式，悼念於一九四一至一九四五年間為港捐軀的人士，行政長官林鄭月娥有出席。政府表示，因應近日社會情況及基於安全考慮，是次活動並沒有安排傳媒採訪。但有傳媒在場外遠距離拍攝到現場情況，出席人士的包括前行政長官曾蔭權、終審法院首席法官馬道立、立法會主席梁君彥等。各人一同默哀後致獻花圈，十多名軍裝警員在場外戒備。

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