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葉國謙：《緊急法》下可禁網

2019-10-08 列印
■葉國謙表示，在止暴制亂後，可成立委員會檢視今次事件。資料圖片
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　　行政會議成員葉國謙認為，期望透過實施《禁止蒙面規例》令暴力示威者收手，指行政會議要一步步考慮，不會只有一步，透過現有的權力，在法治基礎下進行。被問到禁網是否其中一個考慮方案，他指《緊急法》下可以禁網，任何可以制止暴亂的方法，又是合法的，相信都不會排除。

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