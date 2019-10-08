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送「新藝潮博覽會」 入場券總值二萬

2019-10-08 列印
送「新藝潮博覽會」 入場券總值二萬
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　　《頭條日報》嘅讀者想緊貼文化藝術潮流，就唔好錯過將於十一月一日至四日喺中環PMQ元創方舉行嘅「新藝潮博覽會」，展覽分三大系列，分別為國際藝術家系列，多元系列以及特別策展系列，展出來自世界各國不同文化背景嘅新晉藝術家作品，包括街頭藝術、混合媒體、攝影、雕塑、水墨、油畫等。而其中「國際藝術家系列」嘅六十二位參展藝術家來自多個不同地方，將競逐「新藝潮國際藝術家獎」，由資深藝術界評審團選出得獎藝術家。

 　　入場人士除可以欣賞由不同藝術單位、畫廊及藝術家展出嘅傑作大開眼界之餘，更可與來自各地的年輕藝術家在展場互動，機會難逢！

 　　想贏入場券好簡單！即日至十月十七日用「頭條Jetso」App參加遊戲，只要喺指定時段答啱問題即有機會贏得兩張總值二百蚊嘅「新藝潮博覽會」入場券，名額共一百名，立即行動啦！

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