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網傳引《緊急法》停市凍資產 政府澄清純屬謠言絕非事實

2019-10-08 列印
■特區政府指出，訂立《禁止蒙面規例》，絕非隨意的做法，而是困難但必須的。
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　　暴力示威不停，謠言亦滿天飛。有社交媒體傳言指行政長官即將再根據「緊急法」宣佈星期二及三停市，停工及停學；並且凍結香港人的資產，引起公眾關注。特區政府發言人澄清，有關傳聞純屬謠言，絕非事實。

　　特區政府發言人說，特區政府考慮到目前公共安全受到廣泛危害的逼切情況，訂立《禁止蒙面規例》，以加強警隊執法和對意圖違法者產生阻嚇作用，遏止暴力，盡快讓香港社會回復平靜。這絕非隨意的做法，而是困難但必須的決定。

金管局：絕無限制提款

　　至於有關金管局會訂立《提款法》限制市民每日提款金額的傳言，金管局已經發表聲明，強調絕無此事。該局並指香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民的需要。發言人提醒市民要認清這些社交媒體謠傳的意圖，是製造恐慌，令香港社會陷入進一步混亂。

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