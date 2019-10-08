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疑驅車撞示威者 的哥遭「私了」傷勢穩定

2019-10-08 列印
■的士司機治療後情況穩定。
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　　前日全港多區有示威者不滿「禁蒙面法」實施遊行，其中深水埗一輛的士疑撞及示威人群及剷上行人路，被人拖出車外「私了」打至昏迷，報警治療後情況穩定。

　　前午四時許，年約六十歲的士司機，駕駛的士途經長沙灣道與欽州街交界，疑突然失控撞傷三名示威人群並剷上行人路。的士司機其後被人拖出車外，以棍棒、雨傘和拳腳圍毆受傷昏迷，報警後獲送院，治療後昨晨情況穩定。

　　汽車交通運輸業總工會的士司機分會昨日發出聲明指，前日有行家被揪出車外圍毆至頭破血流，嚴重受傷，會方即時跟進及了解情況，並強烈譴責涉案人士濫用私刑暴力，促請警方嚴厲執法，盡快拘捕涉案人士；又呼籲的士司機出行時注意自身及乘客安全，如遇突發情況，冷靜處理，避免發生衝突。

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