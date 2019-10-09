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﻿災情曝光車站變廢堆

2019-10-09 列印
觀塘站 客務中心燒焦
旺角站 閘機及玻璃受損
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        激進示威者搗毀多個港鐵車站，昨天有十一個車站須關閉，當中以觀塘和旺角兩站的損毀情況最嚴重。記者進入觀塘站了解，該站曾被人縱火，客服中心玻璃窗破碎，天花板電線外露，四周熏黑，變成一片廢堆，現場瀰漫濃烈的燒焦味。

　　記者亦視察旺角站內情況，站內C出口四部售票機只有兩部可以使用，客戶服務中心玻璃被打破，需要用帆布圍封住。另外，旺角站連接D及C出口的隧道至少有十個廣告燈箱被破壞，地上留有少量積水，牆上有多處塗鴉。

金澤培譴責車站被大肆破壞

　　港鐵行政總裁金澤培向全體員工發信稱，上周五經歷了港鐵史上最沉重的一天，多個車站被大肆破壞，有前線同事遇襲受傷，他譴責這些令人髮指的行為，由於情況嚴峻，星期六迫不得已全線停駛，形容是「無比艱難的決定，但為了同事和乘客的安全，別無他選」。
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