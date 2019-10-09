﻿港鐵乘客苦候兩句鐘 長周末後交通大混亂

經過假日的示威衝突，昨天為首個上下班及上學日，港鐵仍有十一個車站受破壞而關閉，多個地區交通上下班繁忙時間十分混亂。受破壞的寶琳及調景嶺站，港鐵提供接駁巴士服務，但乘客大排長龍，有乘客等了兩小時仍未能上車。將軍澳、調景嶺寶琳及坑口等交通大擠塞，來往寶琳至調景嶺，行車需要一小時，司機及乘客怨聲載道。



昨日是長周末後的首個工作日及上學日，港鐵重開大部份車站，仍然有十一個車站關閉，在上下班繁忙時間多區交通擠塞，巴士站大排長龍。將軍澳是重災區，區內交通嚴重擠塞。將軍澳區內五個車站，在早上繁忙時間，將軍澳線由寶琳站、坑口至將軍澳三站仍然關閉。雖然港鐵提供免費接駁巴士來往寶琳至調景嶺站，途經坑口站及將軍澳站。



將軍澳車龍不絕



有女乘客指，由寶琳乘坐免費接駁巴士到調景嶺，用了近兩小時。港鐵稱因為區內塞車，接駁巴士折返需時。很多上班族及莘莘學子，要徒步到調景嶺站乘車；但要入閘乘搭港鐵，亦不容易，因為這個站的主要出入口，全部閘機都暫停使用，港鐵派職員以手提讀卡器，協助乘客入閘，人龍排至站外已打蛇餅。



有乘客表示，未想到出現如此情景，以「非常瘋狂」來形容排隊情況。亦有乘客埋怨港鐵：「無必要關那麼多站，其實有些站是無事。」



有駕駛人士表示，出將軍澳隧道的環保大道嚴重擠塞，寶邑路一帶亦不例外，由寶琳站駕車前往調景嶺站，平常不用十分鐘，昨早要超過一小時，並見到沿途很多交通燈損毀，而且路上又有十分多市民，交通混亂。寶琳站昨中午前修復重開。



港鐵提早八時收車



下班繁忙時間，港鐵昨天晚上八時後收車，多處路面均出現等巴士人龍，觀塘站apm對開行人路塞滿趕歸家市民，巴士埋站亦大排長龍。港鐵大圍站有不少乘客排長龍入閘。