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﻿警指荃灣中槍男生持「白金屬通」

2019-10-09 列印
﻿警指荃灣中槍男生持「白金屬通」
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　　一名中五示威男生十月一日在荃灣大河道被警員開槍射傷（見圖），有傳媒質疑有警員當日沒檢走男生持有的白色棍，欲檢走一條長鐵通，懷疑有人插贓嫁禍。警方昨天指出，受槍傷學生所持的白短棍，經檢驗後，證實是一枝金屬通。警方又指，在場警員當時須盡檢走很多證物，並非全部為涉案中槍示威者所有。

　　該學生當天揮動一枝白短棍打中警員右手，被該警員開槍射中左胸。有電視台拍攝到，警員沒有處理學生遺下的白棍，有另一名警員在現場附近檢起一枝長鐵通，並走近該學生。

　　警方昨天記者會上澄清，警員事後在現場及附近檢走一枝案發時學生沒有手持的長棍，是一枝鐵支。警方解釋，警員在開槍案後，在現場撿走一批磚塊及其他鐵通，只是將現場的證物一併檢走調查，而非所有檢走的證物都與中槍男生有關。
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