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﻿警斥掟單車襲警「有心攞命」

2019-10-09 列印
■有示威者日前從天橋高處掟下一輛單車，一名防暴警員被擊中。
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　　警方指《禁蒙面法》生效後，暴力示威者的暴力程度未有因新法例生效而降溫，程度更有所升級。前日一名防暴警員在將軍澳執行驅散行動時，被示威者從高處掟下一輛單車擊中頭部重創，警察公共關係科署理總警司江永祥形容示威者「有心攞警員命」。

　　江表示，過去數天的衝突中，共有十四名警員行動中受傷，多名警員前晚在將軍澳驅散堵路的示威者時，有示威者從天橋高處掟下一輛單車（見圖），一名戴頭盔的防暴警員頭部被擊中，導致其頭及頸部重傷，受傷警員其後獲送院治療。

　　另外，警方又提及本月四日，一名便衣警員駕車在元朗執勤時，被示威者圍毆，以及被汽油彈襲擊險死，該名警員左前額、後腦以及多處受傷，幸無性命危險。
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